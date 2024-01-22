إنشاء مركز محاكاة لتدريب طلاب الطب بجامعة الملك سلمان على الآليات الحديثة

كشف الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، عن إنشاء مركز محاكاة لتدريب طلاب كلية الطب على آليات الكشف الطبي الحديثة، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية، لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وقال على هامش زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمقر الجامعة، إن الجامعة تقدم تجربة تعليمية وعملية لطلاب كلية الطب البشري غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعد فريدة من نوعها على مستوى جامعات الجمهورية، حيث يجري تدريب الطلاب على طرق وآليات الكشف الطبي الحديثة، من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية.

محتويات مركز المحاكاة بجامعة الملك سلمان

وأشار إلى أن مركز المحاكاة يضم مجسمات ناطقة لتعليم طلاب الطب عن طريق إنسان آلي مبرمج كنموذج لمحاكاة الحوادث والطوارئ وغرف العمليات، بالإضافة إلى الحضانات وأقسام الولادة، ليسأل الطالب المريض المتجسد في المجسم الآلي ويبادله الرد عليه لتسهيل التشخيص المرضي، على غرار المستشفيات التعليمية التي يدرس فيها الطالب، المريض بصورة حية.

طفرة في المنظومة التعليمية بجامعة الملك سلمان

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الملك سلمان شهدت هذا العام إقبالا كبيرا بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 5000 طالب وطالبة، وهذا يرجع لنجاح المنظومة التعليمية داخل الجامعة والتي تقدم الخدمات التعليمية للطلاب على أعلى مستوى بجانب الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لأهالي مدينة طور سيناء عن طريق العيادات الخارجية التي افتتحت مؤخرًا لتقدم الخدمة الطبية على مدار يومين أسبوعيًا.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمقر جامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء اليوم.