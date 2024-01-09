إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز الواسطى

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إزالة 13 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرى مركز الواسطي شمال المحافظة، ضمن حملة إزالات مكبرة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إنّ العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة المتغيرات المكانية

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

من جانبه أكد المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، على تواصل حملات إزالة التعديات اولاً بأول وفي المهد على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على معدات البناء تنفيذًا لتكليفات المحافظ.