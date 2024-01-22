بعد طرحها بأحد البنوك.. 7 معلومات عن أعلى شهادة في مصر

كشف البنك الأهلي الكويتي في مصر، عن طرح شهادة جديدة بعائد تراكمي ثابت مرتفع يصل إلى 75%، يصرف نهاية المدة، ويعد هي أعلى الشهادات في مصر لهذه الفئة.

ونرصد في السطور التالية، أهم 7 معلومات بحسب جدول أسعار العائد في الموقع الرسمي للبنك.

7 معلومات عن أعلى شهادة في مصر

- تصدر الشهادة بقيمة 1,000 جنيه مصري ومضاعفتها.

- الشهادة مدتها 3 سنوات.

- يمكن الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، بحسب جداول الاسترداد المعلنة.

- العائد 75% يصرف نهاية المدة.

- العائد ثابت طوال المدة.

- يتم إضافة العائد تلقائيًا في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق لحساب العميل الجاري أو التوفير.

- يتيح البنك الأهلي الكويتي إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

شهادات الأهلي المصري ومصر

كان أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد طرحا شهادات جديدة بعائد مرتفع في بداية شهر يناير 2024، بمدة عام، بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، أما الحد الأدنى للشراء فهو ألف جنيه ومضاعفاتها، كما يتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.