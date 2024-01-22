«رياضة جنوب سيناء» تنظم ماراثون للمشي على كورنيش مدينة الطور غدا

تنظم مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مهرجانا للمشي على كورنيش مدينة الطور بطريق الجبيل، غدًا الثلاثاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وزير الرياضة يطلق شارة بدء المهرجان

وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مديرية الرياضة تدعو أبناء مدينة طور سيناء للمشاركة في المهرجان، والذي سيطلق إشارة البدء له الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن طريق الفيديو كونفرانس.

تفاصيل الماراثون الرياضي

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء،على أن هذه الفاعلية تأتي تثمينا لدور الشرطة المصرية في عيدها الـ72 واحتفالا بذكرى ثوره 25 يناير، ومن المقرر انطلاق الماراثون الساعة التاسعة صباحا من أمام الشاطئ العام بمشاركة طلائع مراكز التنمية الشبابية بمدن محافظة جنوب سيناء.