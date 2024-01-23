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طارق السعيد: «توسمنا خير» بتشكيل المنتخب أمام كاب فيردي.. وعلينا تدارك الأخطاء

كتب:

محمد عزالدين
02:51 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
طارق السعيد

طارق السعيد

علّق طارق السعيد، محلل «القاهرة الإخبارية»، على مباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الإفريقية، قائلا إن الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب والأحاديث حوله بالتأكيد تؤثر على اللاعبين، لكن  «توسمنا خير» بتشكيل المنتخب اليوم، والمدرب روي فيتوريا سمع لكل النقاد بجدارة هذا التشكيل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أنه كان يتمنى إشراك «تريزيجيه» في بداية المباراة، واللعب بدلا من 3 في منتصف الملعب باثنين، لافتا إلى أن دخوله في الشوط الثاني كان إيجابيا للغاية ومؤثرًا، وإذا اشترك في البداية لكان للمنتخب دوافع وشكل هجومي بشكل أفضل.

وتابع: «أشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير اليوم، حاولوا واجتهدوا لكن السلبيات في الدفاع يجب على الجهاز الفني واللاعبين الجلوس لحلها، فكل هجمة من الخصم تسجل هدفا، وهذه مشكلة كبيرة، فليس هناك تنظيم أو شكل دفاعي، ولا يوجد مراقبة من اللاعبين، وكل هذه النقاط السلبية يجب أن يتداركها الجهاز الفني».

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