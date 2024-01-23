مراسل «القاهرة الإخبارية»: «صلاح» احتفل بشكل جنوني مع اللاعبين بعد تأهل المنتخب

قال أحمد فاروق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أبيدجان، إن الأجواء التي عشاها الجمهور في مباراة المنتخب الوطني والرأس الأخضر «هيستيرية».

وأضاف «فاروق» خلال رسالة على الهواء ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن نهاية اللقاء أثرت على لاعبي المنتخب والجهاز الفني، وبعد صافرة النهاية، كان هناك مزيجا غريبا من الفرحة والدهشة والحسرة.

وتابع: «أجواء المباراة جنونية، وواحدة من أكثر الليالي المثيرة في كأس الأمم الأفريقية، وشاهدنا فرحة جنونية ليس فقط للمصريين، ولكن كل الجمهور الأفريقية الحاضرة».

وأوضح أن الفريق المنافس كانت فرحته هيستيرية، لأنه كان مهما بالنسبة له التأهل دون هزيمة، حتى وإن دخل المباراة وهو يضمن المركز الأول بطبيعة الحال، لكن تأهله دون هزيمة كانا مهما بالنسبة له.

وعن موقف نجم المنتخب محمد صلاح خلال المباراة وبعدها، قال إن «صلاح» عاش نفس الأجواء، فكان منفعلا بشكل جنوني مع المباراة والأهداف، وأصيب بحالة صدمة بعد الهدف الأول للرأس الأخضر في نهاية الشوط الأول، ثم مع التقلبات احتفل بشكل هستيري ونزل سريعا لأرض الملعب؛ للاحتفال مع اللاعبين للتأهل للدور الـ 16 من البطولة.