انطلاق مهرجان المشي احتفالا بثورة يناير وعيد الشرطة في جنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء مهرجان المشي على كورنيش مدينة الطور، في الطريق المؤدي لقرية الجبيل، احتفالا بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وزير الشباب يطلق شارة لبدء المهرجان

قال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق شارة البدء للمهرجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، عن طريق الفيديو كونفرانس من أمام الشاطيء العام، بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وبمشاركة 200 شاب وفتاة من طلائع مراكز الشباب وأهالي مدينة الطور.

مشاركة أهالي طور سيناء

وأكد «فتحي» أن مشاركة أهالي مدينة طور سيناء والطلائع من مراكز التنمية الشبابية بمدينة الطور تأتي شكرًا وعرفانًا لدور الشرطة المصرية في عيدها الـ72 فهي ذكرى وطنية تؤكد استمرارية روح العطاء والفداء والتضحية من أجل مصر وشعبها، وأيضا احتفالا بثورة 25 يناير التي ساهمت في تغيير مسار الدولة لمسيرة تنمية لاستكمال الطريق إلي دولة عصرية تحقق العدالة الاجتماعية.