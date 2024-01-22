«رياضة جنوب سيناء»: جلسات تخاطب وتنمية مهارات لذوي الهمم مجانا

قال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، إن مديرية الشباب والرياضة تواصل تقديم جلسات للتخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي، بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء وتقديم الخدمات المختلفة على أيدي أخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات ضمن برنامج جسور الأمل، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء.

الهدف من تنمية مشروع جلسات التخاطب

وأشار إلى أن مشروع تنمية المهارات يستهدف ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك، وذلك من خلال 68 مركزا للتخاطب على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة ويتم تقديم الخدمات بالمجان.

دور مديرية الشباب والرياضة

وتابع وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحرص على القيام بدورها على أكمل وجه من إتاحة الفرص للمواطنين بممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة وخاصة مشاركة ذي الهمم لمحاولة دمجهم داخل المجتمع.