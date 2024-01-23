«رياضة سوهاج» تطلق مسيرة شبابية احتفالا بعيد الشرطة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة سوهاج مسيرة، ضمن الاحتفالات بعيد الشرطة، بدأتها من حي الكوثر حتى مركز شباب الديابات، حيث أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بواسطة الفيديو كونفرانس.

فعاليات «رياضة سوهاج» للاحتفال بعيد الشرطة

وأجريت الفعالية في محافظة سوهاج بمشاركة وحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، وهاشم محمود مدير عام الرياضة والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة، وفريق «yly»، وكذلك أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية على مستوي المحافظة.

تدريب 50 جوالا في سوهاج

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ورشة عمل «الاتصال والتواصل»، لأعضاء فرق جوالة مراكز الشباب بالمحافظة لـ50 جوالا وجوالة بمراكز شباب السوالم والري ومدينة دار السلام ومدينة المنشأة ونيدة في إطار دعم أنشطة الجوالة بمراكز الشباب.