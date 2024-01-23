هل «طلعة رجب» من السنن النبوية؟.. «الإفتاء» تعرض الأدلة الشرعية

تعد «طلعة رجب» من الأمور التي يحرص عليها عدد من المصريين لأنها عادة قديمة لديه، إذ توافق طلعة رجب ثاني جمعة من الشهر، ويحرص فيها الأهالي على زيارة المقابر وتوزيع الصدقات على الموجودين هناك، وعلى ذوي الحاجة والمساكين والمشردين.

موعد طلعة رجب

وحول موعد طلعة رجب للعام الحالي فهي توافق يوم الجمعة المقبل 26 يناير 2024، بتاريخ 14 رجب 1445، وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إن ما يسمى بـ«طلعة رجب» ليست من السنة النبوية، لأنه لم يرد دليل شرعي يبين فضلها في ذلك الشهر بالتحديد.

ولفتت الدار إلى أنّ زيارة المقابر سنة في كل وقت سواء في شهر رجب أو غيره من الشهور، موضحة أنّ على المسلمين الحرص على فعل السنن والنوافل والطاعات باختلاف أنواعها في شهر رجب كونه من الأشهر الحرم.

حكم طلعة رجب

وحول حكم طلعة رجب فقد أوضحت الدار أن الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أو في غيره من الشهور.