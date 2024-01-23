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ما حكم صيام النصف من رجب؟.. « الإفتاء» توضح

كتب:

رؤى ممدوح
11:57 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الصيام- تعبيرية

الصيام- تعبيرية

يعد الصيام من العبادات التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على اتباعها، خاصة في شهر رجب، وذلك لكسب الثواب، كما أن شهر رجب يعد من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العبادات، ولذلك يبحث كثيرون عن حكم صيام النصف من رجب على غرار صيام النصف من شعبان.

استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ السنة النبوية نصت على استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، وإن لم يصح في استحبابه حديث بخصوصه، مشيرة إلى أن النصف من رجب هو آخر الأيام البيض التي يستحب صيامها أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

موعد صيام الأيام البيض

وحول موعد الأيام البيض فهي توافق أيام 13 و14 و15 من كل شهر، وتوافق هذه الأيا من شهر رجب لهذا العام أيام 25 و26 و27 يناير 2024.

وحول مشروعية صيام الأيام البيض فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولفتت الدار إلى أنها سميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار، وقالت الدار إن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

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