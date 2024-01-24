أبرز ملامح البرنامج الثقافي للدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل الأجندة البرامجية لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، الأربعاء 24 يناير، حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف.

ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة

تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بالشكر للرئيس السيسي لرعايته لمعرض الكتاب، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتتاح دورة هذا العام، التي تأتي تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، تأكيدًا لريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، بما يُرسخ مكانة معرضً القاهرة الدولي للكتاب، بوصفـه واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

وتابعت: «إننا إذ نطلق دورة مُميزة من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أنار عبر تاريخه العريق عقولًا مصرية وعربية، وأسهم في بناء فكر أجيال وأجيال فهذه الدورة نتطلع أن تكون مٌتفردة بهويتها، وعلامة فارقة في تاريخ المعرض، حيث سخرت الدولة كافة الإمكانات لدعمه».

البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض

وأشارت نيفين الكيلاني، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومُؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض، موضحة أن اللجنة العليا للمعرض حرصت على مُراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

وتابعت أن فعاليات البرنامج الثقافي تنطلق من خلال 7 قاعات عرض، وتشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، كما يحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مٌخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض استحدث هذا العام محورًا جديدًا بعنوان «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها مؤتمر «تقنيات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر «الترجمة عن العربية- جسر للحضارة»، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر «الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، ومؤتمر «طه حسين»، ومؤتمر «نازك الملائكة».

كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة «رؤية» بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان «رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر»، ويمكن الاطلاع على البرنامج من هنا.