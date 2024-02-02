الاستعلام عن قضية بالاسم.. عدة طرق بسيطة اتبعها

توفر وزارة العدل المصرية إمكانية الاستعلام عن قضية بالاسم عبر موقعها الإلكتروني وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية ورقمها ونوعها، وهو طلب المعلومات المتعلقة بقضية معينة، بناءً على اسم أحد الأطراف في القضية، ومع أسباب ذلك من الرغبة في معرفة حالة القضية، مثل ما إذا كانت مرفوعة أو مرفوضًا، أو تم قبولها أو رفضها، أو تم تأجيلها أو تحديد جلسة لها والمحكمة التي تنظرها، وأطراف القضية، أو معرفة الحكم الصادر في القضية.

يمكن الاستعلام عن قضية بالاسم بعدة طرق، منها:

الاستعلام عن قضية بالاسم

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العدل المصرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلامات القضائية.

اضغط على الاستعلام عن قضية.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية.

أدخل رقم القضية.

أدخل نوع القضية.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة القضية بعد لحظات.

تطبيق الاستعلام عن القضايا

توفر وزارة العدل المصرية أيضًا إمكانية الاستعلام عن القضايا عبر تطبيقها الإلكتروني، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

خطوات الاستعلام عن القضايا في مصر عبر تطبيق وزارة العدل

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر تطبيق وزارة العدل، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق وزارة العدل المصرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلامات القضائية.

اضغط على الاستعلام عن قضية.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية.

أدخل رقم القضية.

أدخل نوع القضية.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة القضية بعد لحظات.

الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

يمكن أيضًا الاستعلام عن القضايا من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العدل، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر البريد الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:

اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية في الرسالة.

أدخل رقم القضية في الرسالة.أدخل نوع القضية في الرسالة.

أرسل الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

ستتلقى ردًا من وزارة العدل يتضمن حالة القضية بعد لحظات.

الاستعلام عن القضايا عبر الهاتف

يمكن أيضًا الاستعلام عن القضايا من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل.

للاستعلام عن القضايا في مصر عبر الهاتف، اتصل على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل، وهو 19588.

ستزودك خدمة العملاء بحالة القضية بعد لحظات.

أهمية الاستعلام عن القضايا في مصر

يلعب الاستعلام عن القضايا دورًا مهمًا في النظام القضائي المصري، حيث يساعد على:

ضمان حق المواطنين في معرفة حالة القضايا الخاصة بهم.

تسريع إجراءات التقاضي.

تحسين كفاءة العمل في المحاكم.

الآثار القانونية للاستعلام عن القضايا في مصر

لا يترتب على الاستعلام عن القضايا أي آثار قانونية لأنه مجرد طلب للحصول على معلومات عن قضية معينة.

أسباب الاستعلام

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب عن الاستعلام عن قضية بالاسم مثل:

معرفة حالة القضية، مثل ما إذا كانت مرفوعة أو مرفوضًا، أو تم قبولها أو رفضها، أو تم تأجيلها أو تحديد جلسة لها.

معرفة تفاصيل القضية، مثل نوع القضية، والمحكمة التي تنظرها، وأطراف القضية، والطلبات المقدمة في القضية.

معرفة الحكم الصادر في القضية.طرق الاستعلام عن القضايا

يمكن الاستعلام عن القضايا بعدة طرق، منها:

الاستعلام عن القضايا عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة

توفر العديد من المحاكم إمكانية الاستعلام عن القضايا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

يلعب الاستعلام عن القضايا دورًا مهمًا في النظام القضائي، حيث يساعد على:

ضمان حق المواطنين في معرفة حالة القضايا الخاصة بهم.

تسريع إجراءات التقاضي.

تحسين كفاءة العمل في المحاكم.