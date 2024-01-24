«الأهلي المصري» يجمع 305 مليارات جنيه من شهادة العائد 27% الجديدة

كشفت مصادر مطلعة بالبنك الأهلي المصري، لـ«الوطن»، عن أن حصيلة الشهادات الجديدة وصلت إلى 305 مليارات جنيه، منذ طرحها قبل 3 أسابيع.

وسبق وطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

معلومات عن الشهادة البلاتينية

الشهادات الجديدة متاحة للأفراد الطبيعيين، بالغون وقصر، مصريون وأجانب، ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية.

وبالنسبة لاسترداد الشهادة يكون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وتسترد بكامل قيمتها الأسمية عند الاستحقاق.

ويبدأ احتساب العائد على الشهادة البلاتينية من اليوم التالي للشراء، والعائد ثابت طوال مدة العام، ويمكن شراء الشهادات الجديدة من خلال الإنترنت البنكي أو زيارة البنك أو التطبيقات.