المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.. تبدأ غدا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الخطة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، إن مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، حيث تنقطع الكهرباء لمدة 6 ساعات على مدار اليوم، بينما توجد مناطق تُقطع بها الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين.

ومن المقرر بدء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة غدا الخميس في جميع المحافظات، باستثناء المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة التي لا تنقطع بها الكهرباء طوال العام.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء القديمة

يذكر، أن خطة تخفيف الأحمال في المحافظات تغيرت يوم 9 يناير الماضي حتى اليوم، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتكون 3 ساعات فقط في اليوم من الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء.