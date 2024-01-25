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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بشمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
02:20 م | الخميس 25 يناير 2024
إحدى المدارس الحكومية

إحدى المدارس الحكومية

بدأت مديرية التربية والتعليم، عملية المراجعة النهائية لأوراق تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الدراسي الأول 2024، وذلك قبل موعد إعلان النتيجة بأربعة أيام، بحسب ما ذكرته المديرية في بيان.

وتستعرض «الوطن»، موعد إعلان نتيجة امتحانات الترم الدراسي الأول، وذلك بحسب ما حددته مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان، أنّ عملية التصحيح ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، على أنّ تُعلن النتيجة الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنه جرى نقل أوراق التصحيح والإجابات، للمقر الرئيسي لمنطقة الكنترول العام بوسط مدينة العريش، وأنّ عملية التصحيح ستجري بسرية تامة، ولن يكون هناك محاباة لأحد على حساب الآخر، وسيجريها مختصة من التفتيش، والتوجيه، والمعلمين الأوائل بجميع المواد الدراسية.

اعتماد النتائج من محافظ سيناء

وذكر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، أنّ النتائج ستنشر على موقع المديرية، وذلك بعد اعتمادها من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم برقم الجلوس فقط.

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