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نشر معدات المياه والصرف في شوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط الأمطار

كتب:

سلامة عامر
11:37 ص | الخميس 25 يناير 2024
نتشار معدات شركات المياه في ميادين وشوارع القاهرة والجيزة

نتشار معدات شركات المياه في ميادين وشوارع القاهرة والجيزة

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجات الاستعداد في الشركات التابعة لمحافظات القاهرة الكبرى، تحسبا لسقوط أمطار، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية،

نشر فرق المتابعة والصيانة والتطهير

وأشارت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أنه تم نشرمعدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير.

احتمالية سقوط أمطار خفيفة

وذكر بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، مساء اليوم، على محافظات القاهرة الكبرى.

إجراءات استباقية لمواجهة مياه الأمطار

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة مياه الأمطار، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظات.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.