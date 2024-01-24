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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية بعد التعديل 2024.. تبدأ غدا

كتب:

حسن صالح
09:33 م | الأربعاء 24 يناير 2024
انقطاع الكهرباء - أرشيفية

انقطاع الكهرباء - أرشيفية

تشهد المراكز والمدن خلال الساعات المقبلة تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية بعد التعديل 2024، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعلمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبدء إجازة نصف العام الدراسي، حيث شهدت فترة الامتحانات تغيير خطة تخفيف الأحمال لـ3 ساعات فقط. 

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية بعد التعديل 2024

وأوضحت مصادر في قطاع الكهرباء، أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية بعد التعديل 2024 ستكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بواقع 6 ساعات على مدار اليوم، على أن يتم تقسيم المناطق المختلفة بالمحافظة إلى مناطق تشهد تخفيف الأحمال لمدة ساعة، وأخرى لمدة ساعتين.

أماكن مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء بعد التعديل 2024

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية بعد التعديل 2024، والتي تنطلق خلال الساعات المقبلة غدا الخميس، تستثني الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، حيث لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم. 

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