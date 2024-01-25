والد حنين الشاطر الفائزة بلقب إكس فاكتور: «الواحد لازم يبقى في ضهر ابنه»

حلت المطربة الشابة حنين الشاطر بصحبة والدها، ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، للحديث عن كواليس فوزها بالجائزة، وذلك في أول ظهور تلفزيوني بعد فوزها بلقب إكس فاكتور.

وقال والد حنين خلال اللقاء: «كانوا عايزنا نشارك بدويتو مع بعض، وأنا قولتلهم مش عايز ابقى السبب في خسارتها، كان حلمي زمان أكون مغني بس أنا كنت عايز حنين هي اللي تطلع، لأن الواحد لازم يبقى في ضهر ابنه ويزقه بإيده لفوق».

أوضحت حنين الشاطر، خلال لقاءها في برنامج معكم منى الشاذلي، أن بداية شهرتها كانت من خلال الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه مع والدها، قائلة: «كنا رايحين مشوار ودايما بسمع عبد الحليم حافظ أنا وبابا، فقلت له يلا نغنيها وتنزل فيديو، وفعلا صورناه ونزلته».

أضافت حنين خلال البرنامج: «فجأة لقيت الفيديو بقى تريند والناس بتطلب مني أغاني أقدمها ويسألوني عن بابا كمان، بابا جزء أساسي في مشواري».

بداية المشوار

وعن مشاركتها في إكس فاكتور، قالت حنين الشاطر: «مكنش عندي جرأة ادخل مسابقات، بس بابا قالي جربي ليه لأ، وأول ما دخت لقيت كل المشاركين عارفيني وده بسطني أوي».

جائزة إكس فاكتور

وبسؤالها عن الجائزة التي حصلت عليها من البرنامج، وهي السيارة، وهل تسمح لأسرتها بركوبها، قالت حنين: «العربية اللي عايز يركبها يركبها متغلاش عليهم، أنا بس عشان خايفة عليها بقعد أقولهم خلوا بالكم لأنهم هاريين العربية التانية».