من هي حنين الشاطر الفائزة بـ«إكس فاكتور»؟.. أشعلت «السوشيال ميديا» بأغنياتها

بوجه بشوش وأداء مبهر، ظهرت الفنانة الشابة حنين الشاطر، بصحبة والدها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المعروض على قناة ON، وذلك في أول ظهور لها بعد فوزها بلقب «إكس فاكتور»، لتنال إعجاب الجمهور بعدما أبهرتهم بصوتها، وصفقوا لها داخل الاستوديو.

معلومات عن حنين الشاطر

بعد ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وفوزها بلقب «إكس فاكتور»، نقدم أبرز المعلومات عن حنين الشاطر:

- مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

- تبلغ من العمر 30 عاما.

- تعشق الغناء منذ أن كان عمرها 4 اعوام.

- بدأت قبل فترة في تقديم محتوى مشترك عبارة عن أغاني لكبار الفنانين بصوتها، بصحبة والدها على تطبيق «تيك توك».

- نالت شهرة واسعة على «تيك توك».

- حنين الشاطر شجعها والدها على احتراف الفن والغناء وأداء بعض الأغنيات بشكل مختلف.

- تعتبر والدها معلمها وصديقها الذي يدعمها، إذ قالت عنه: «وجوده بيديني ثقة أكبر وحماس وبيحفزني وبيخليني أطلع كل ما عندي».

- شجعها والدها على التقديم في برنامج «إكس فاكتور».

حنين الشاطر يتابعها أكثر من نصف مليون شخص

- أشاد بها القائمون على برنامج «إكس فاكتور».

- حصدت مقاطع حنين بصحبة والدها ملايين المشاهدات عبر «تيك توك».

- يتابعها أكثر من نصف مليون شخص على «تيك توك».

- تحلم بأن تصبح مطربة شهيرة وأن تقدم أغان بصحبة والدها.

بعد فوزها بلقب «إكس فاكتور»، استقبلها أهالي طنطا بالورود وعلم مصر، وبكت حين وصلت إلى بلدها بعد تحقيق حلمها قائلة: «تعبت من أجل تحقيق الحلم رغم قوة المنافسة»، معتبرة أن «إكس فاكتور» خطوة مهمة في مسيرتها الفنية وبوابة عبور نحو النجومية.

ووجهت الشكر لأصدقائها لدعمهم لها وإيمانهم بموهبتها: «شكرا لأهلي وأصدقائي الذين صوتوا لي لأحقق حلمي»، كما وجهت الشكر للعازف والموسيقي محمد الحداد، والدكتور محمد عبد الستار، اللذين شاركا في تدريبها.