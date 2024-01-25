كيف تربح 11 ألفا و750 جنيها شهريا من شهادات البنوك الجديدة بأكبر عائد؟

شهادات البنوك الجديدة تقدم فرصة جيدة للاستثمار، خاصة للأشخاص أصحاب رؤوس الأموال القليلة الذين لا تتوفر لديهم فرصة للتجارة أو الاستثمار في مشروعات صناعية، لذا كان شراء شهادات البنوك الجديدة المطروحة مؤخرًا من بنكي مصر والأهلي المصري بأكبر عائد يصل إلى 27 % سنويًا أي عند صرفها في نهاية السنة أما عند صرفها شهريًا يكون العائد 23.5%.

شهادة طلعت حرب بعائد 27%

شهادات البنوك الجديدة في بنك مصر تحمل اسم طلعت حرب وتم طرحها الشهر الماضي بعائد كبير 27%، وتصرف في نهاية السنة أما عند صرفها شهريًا يكون العائد 23.5% ويكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، وهي توفر فرصة جيدة لمن يملك أموالًا قليلة في الاستثمار.

الشهادة البلاتينية الجديدة في البنك الأهلي المصري

وطرح أيضًا البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد 27% سنويًا، وعند صرفها شهريًا يكون العائد 23.5% ويكون الحد الأدنى لهذه الشهادة 1000 جنيه مثل شهادة طلعت حرب في بنك مصر.

كيف تربح 11 ألفًا و750 جنيهًا شهريًا؟

وتشرح «الوطن» كيفية الربح المضمون من شهادات البنوك الجديدة يصل إلى 11 ألفًا و750 جنيهًا عن طريق شراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر أو الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري بقيمة 600 ألف جنيه يكون الربح السنوي نحو 141 ألف جنيه بعائد شهري 23.5%، وعند صرفها شهريًا يكون الربح 11 ألفًا و750 ألف جنيه وتكون هذه فرصة مضمونة للاستثمار وشهادات الادخار للأشخاص الذين لا يجيدون أعمال التجارة.