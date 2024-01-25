أصعب 3 أيام في الشتاء.. طبيب يحذر 9 فئات من الخروج في هذا الموعد إلا للضرورة

تشهد البلاد في الفترة المقبلة تغييرات في الأحوال الجوية، بانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، بداية من الاثنين المقبل حتى الأربعاء المقبل، وبذلك تصبح أول مرة خلال الشهر الجاري، تنخفض درجات الحرارة بهذا الشكل، بحسب محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

يؤثر انخفاض درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الشتاء، بشكل سلبي على صحة الإنسان، إذ يؤدي إلى انتشار فيروسات الجهاز التنفسي على الأسطح والأشياء، التي يٌلامسها الأشخاص، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

نصائح خلال الطقس السيء

ونصح الدكتور مجدي بدران المواطنين باتباع التعليمات لمواجهة الطقس السيء من خلال التالي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لتدفئة الجسم قدر الإمكان، خاصة عند الخروج من المنزل.

- تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامينات مهمة للجسم، تساعده في تقوية المناعة، وتعزز من قدرته على مواجهة الأمراض.

- تؤثر حالة الرطوبة في هواء الغرفة على توازن بخار الماء غير المرئي على جميع القطيرات المٌعدية بفيروسات كورونا، بغض النظر عن مصدرها «الجهاز التنفسي أو الهباء الجوي من أي سائل في الهواء أو المستقرة على الأسطح».

- يجب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة.

- غسل الأيدي من فترة لأخرى، حتى لا تحدث عدوى فيروسات الجهاز التنفسي من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر، أو رذاذ القطرات في انتقال قصير المدى، أو الهباء الجوي في انتقال بعيد المدى.

9 فئات معرضون لمخاطر صحية خلال الأحوال الجوية السيئة:

- الأطفال والرضع وحديثي الولادة، وهو أخطر سن يمكن أن يصاب بالأمراض والفيروسات المعدية، خلال الطقس السيء.

- المرأة الحامل.

- كبار السن لامتلاكهم مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- مرضى السكر.

- مرضى الجهاز التنفسي، لزيادة حدة الأمراض التنفسية التي يمكن أن يصابون بها، خاصة مرضى الربو.

- مرضى نقص المناعة، لعدم قدرتهم على مواجهة الأمراض.

- المدخنون.

- مرضى ‏قصور الغدة الدرقية.