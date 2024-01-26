3 مفاجآت سارة للمواطنين في خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بكل المحافظات

تشهد خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة، التي بدأ تطبيقها عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من الخميس 25 يناير، 3 مفاجآت سارة للمواطنين، نرصدها في التقرير التالي.

3 مفاجآت سارة للمواطنين في خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

المفاجأة الأولى تتمثل في قرار شركات توزيع الكهرباء في كل المحافظات، هو إلغاء قرار تخفيف الأحمال خلال فترة 12 ساعة، من الساعة 11 صباحا، بالتبادل بين المناطق، لتصبح في فترة 6 ساعات فقط.

المفاجأة الثانية من شركات توزيع الكهرباء هو عدم قطع التيار خلال ساعات الليل، على أن يكون من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، أي لمدة 6 ساعات فقط.

المفاجأة الثالثة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط يوميا بدلا من ساعتين.

جداول تخفيف الأحمال الجديدة

وأبغلت شركات توزيع الكهرباء، المناطق التابعة لها بجداول تخفيف الأحمال الجديدة، للالتزام بها خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل المواعيد استجابة من الحكومة لشكاوى المواطنين.

شركات توزيع الكهرباء في المحافظات

تنتشر في محافظات مصر 9 شركات لتوزيع الكهرباء وتضم كل شركة عدة محافظات وهي كما يلي:

1- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتضم أحياء:

- الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة شرق مدينة نصر، شبرا، الساحل، روض الفرج غرب مدينة نصر، عين شمس.

- إضافة إلى أجزاء من محافظة القليوبية وهي: «الخانكة، مدينة القناطر الخيرية شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة».

2- جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتضم أحياء:

- غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، عابدين، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، مصر القديمة، الخليفة والمقطم البساتين ودار السلام، السيدة زينب.

- وفي محافظة الجيزة: مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة، العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر.

3- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وتضم:

محافظة الإسكندرية حتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح

4- شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتضم: «بورسعيد – السويس- الشرقية - شمال وجنوب سيناء - الإسماعيلية».

5- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وتضم:

محافظة الدقهلية

– محافظة دمياط

– محافظة كفر الشيخ

6- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وتضم:

- محافظة القليوبية ماعدا امتداد القاهرة الكبرى

- محافظة المنوفية ماعدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة.

- محافظة الغربية

7- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- محافظة البحيرة

- مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية

- مدينة السادات والقرى التابعة لها

- مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية

8- شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء وتضم محافظات:

- الوادي الجديد

– أسيوط

– المنيا

– بني سويف

– الفيوم

9- مصر العليا لتوزيع الكهرباء وتضم:

- أسوان

- قنا

- الأقصر

– سوهاج