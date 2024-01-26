«الجزار» يتابع أعمال تنفيذ 2208 وحدات بالإسكان الاجتماعي المتميز في بدر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ 2200 وحدة سكنية

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسؤولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسؤولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها.

92 عمارة تضم 2208 وحدة سكنية

وأشار «عبد الرشيد»، إلى أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية، ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيدا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

ووجه رئيس مدينة بدر، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي سياق متصل، قام المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

أكبر مشروع ترفيهي في بدر

وأعلن أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة 106 آلاف متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ويحتوي النادي على 2 حمام سباحة أولمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعبي كرة قدم قانونيين أولمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسي وملعبي تنس وملعبين متعددي الأغراض وصالة ألعاب دورين ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعي 3 أدوار ومركز تجاري ومطاعم وكافتريات ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.