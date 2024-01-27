مع بدء إجازة منتصف العام.. تحذير من طقس وظواهر الأيام الأولى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2024، والتي تبدأ اليوم 27 يناير، ولمدة أسبوعين، عقب انتهاء أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير.

إجازة منتصف العام الدراسي 2024

ويحرص العديد من الطلبة وأولياء الأمور على استغلال الإجازة والخروج للتنزه وقضاء الإجازة، إلا أنّهم يتخوفون من تقلبات الطقس والأجواء الباردة التي تمنع البعض عن الاستمتاع بالعطلة، وخلال التقرير التالي نستعرض طقس الأيام المقبلة.

طقس السبت أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أول إيام إجازة منتصف العام الدراسي، جوا مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، على القاهرة والمحافظات، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس الأحد 28 يناير 2024

وتشهد حالة الطقس الأحد 28 يناير ثاني أيام إجازة منتصف العام، استمرار درجات الحرارة المنخفضة، وطقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلُا، في ظل أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 29 يناير

وتشهد حالة الطقس الاثنين 29 يناير 2024، ثالث إيام إجازة منتصف العام الدراسي، استمرار تساقط الأمطار الخفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.