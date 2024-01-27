آخر موعد للتقديم في وظائف مسابقة 30 ألف معلم.. الأوراق والشروط المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد للتقديم في الوظائف الخالية لـ30 ألف معلم، إذ يكون الأربعاء 31 يناير الجاري 2024، هو آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف، سيتم تقسيمهم إلى 11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» و18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، إذ يٌمكن لمن تتوفر فيه الشروط التقديم.

شروط التقدم لوظيفة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها للتقدم في وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» ومعلم مساعد مادة وهي كالتالي:

- أن يكون من سكان المٌحافظة المٌقيم بها.

- الحد الأدنى لتقدير المٌتقدم مقبول.

- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

المستندات المطلوبة لوظيفة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»، ومعلم مساعد مادة، وهي كالتالي:

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- الخدمة العامة للإناث.

- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG» .

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.