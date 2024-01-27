أفضل 5 شهادات ادخارية بالبنوك المصرية في 2024.. اعرفها

يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أفضل شهادات ادخارية في البنوك وذلك بغرض الاستثمار، في ظل طرح العديد من البنوك بداية العام الجاري 2024 شهادات ادخارية بعوائد تختلف حسب طبيعة كل بنك، ويعتبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي الكويتي وأخيراً البنك التجاري الدولي CIB من ضمن تلك البنوك التي طرحت شهادات ادخارية جديدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أفضل 5 شهادات ادخارية بالبنوك في 2024 والتي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية الجديدة

- تعتبر الشهادة البلاتينية الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري من ضمن أفضل الشهادات الادخارية في 2024 حيث تصل مدتها إلى عام واحد.

- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعافتها.

- يصل سعر الفائدة إلى 27% سنويا، و23.5% شهرياً.

- يجري احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- وبالنسبة للاقتراض يكون بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- يبلغ الحد لشراء الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يصل سعر العائد إلى 19% شهريا.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة طلعت حرب الجديدة

- أعلن بنك مصر عن طرح شهادة طلعت حرب الجديدة بعائد يصل إلى 27% سنوياً و 23.5% شهرياً.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- يكون الحد الأدنى لاصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

تفاصل شهادة بريميوم من البنك التجاري الدولي CIB

- أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح شهادة ادخارية جديدة تسمي «بريميوم» تصل مدتها إلى 3 أعوام.

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تصل إلى 22% شهرياً.

- كما يبلغ الحد الأدني للشراء 5 مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

- وبالنسبة لشروط الاقتراض يكون بضمان الشهادة.

شهادة البنك الأهلي الكويتي الجديدة

- يتيح البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 75%.

- يكون الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يتم صرف العائد بشكل ثابت وتراكمي.

- كما يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.