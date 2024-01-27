تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر خلال 2023

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال عام 2023، بنسبة زيادة 7% عن عام 2022، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 4 ملايين و212 ألف طن، بنسبة زيادة 24% عن صادرات عام 2022، كما حققت زيادة بنسبة 89% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 ألف طن.

تداول البضائع في مواني سفاجا والسويس ونويبع

وشهد ميناء سفاجا تداول 4 ملايين و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97% عن العام الماضي، بكمية وارد 63 ألف طن وصادر 203 آلاف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن العام الماضي، بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

تنشيط حركة تداول البضائع

ووجه اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالمواني الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها، وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالمواني، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.