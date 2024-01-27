انطلاق مبادرة شتاء دافئ بمدن البحر الأحمر (صور)

انطلقت مبادرة شتاء دافئ في مدن البحر الأحمر، والتي تبنى فعاليتها عدد من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، من خلال توزيع البطاطين على الأسر الفقيرة الأسر الأولى بالرعاية تزامنًا مع موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

مبادرة شتاء دافئ

وأشارت داليا العجيمي مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة وصاحبة فكرة المبادرة، أن الفكرة هدفها تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمشاركة المجتمعية خلال فصل الشتاء.

توزيع بطاطين بمدن البحر الأحمر

وأوضحت العجيمي أن المبادرة في يومها الأول وزعت البطاطين على 40 أسرة من أبناء مدينتي سفاجا والغردقة، بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة.

واضافت أن فكرة المبادرة جاءت بالتنسيق مع عدد من زملائها بالقطاع السياحي وهم: أيمن محمد ورامي محمد وأيمن فياض ومينا.

وأكدت أن المبادرة مستمرة خلال فصل الشتاء لتقديم الدعم للأسر الفقيرة، في إطار حملات التواصل محدودي الدخل، والمواطنين، الأكثر احتياجا، إيمانا بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين، حتى لا يشعر أي مواطن بالاحتياج أو العوز، خاصة خلال فصل الشتاء.