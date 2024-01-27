تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، مشيرة إلى تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1205 شاحنات و590 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و649 شاحنة، و560 سيارة، شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و556 شاحنة و30 سيارة.

مسناء سفاجا يسنعد لاستقبال عدد من السفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 1، مع مغادرة السفينة وسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبو سيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة ، والحرية 1 وأمل.

تدوال 3710 أطنان في ميناء نويبع

كما جرى تداول 3710 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية، بعد وصول وسفر للسفن الأربع التالية: «أور ، وآيلة ، وكوين نفرتيتي وبريدج».

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 425 سيارة بوزن 850 طن قادمة من جدة وسجلت، مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا.