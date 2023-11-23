إزالة 1100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في القليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، عددا من الإزالات الفورية لمباني مُخالفة على مساحة 250 مترا مربعا بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

وشددَ محافظ القليوبية على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض، مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

إزالة 1100 حالة تعد

فيما صرح محافظ القليوبية أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الخميس 23 نوفمبر من إزالة عدد 1100 حالة على مساحة 70 فدانا و17 سهما، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد 498 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 64394 مترا مربعا، وتم تحرير 475 محضرا للمخالفين.

رصد كل أشكال التعديات المخالفة

وأكدَّ «الهجان» خلال جولته، استمرار رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته شددَّ المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.