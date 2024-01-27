عودة المياه تدريجيا لـ3 مناطق في الجيزة بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه تدريجيا لمناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب.

عودة المياه تدريجيا للأماكن المتضررة

وأشارت الشركة إلى إعادة ضخ المياه بعد انتهاء جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر من أعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

واعتذرت الشركة عن تأجيل ضخ المياه للمواطنين، نظراً لأسباب طارئة وخارجة عن إرادتها، مؤكدة أنها دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بالانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.