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خطوات الحصول على قرض شراء سيارة جديدة بتمويل 100%.. اعرف التفاصيل

كتب:

مريم حنفي
04:35 م | السبت 27 يناير 2024
قرض السيارة

قرض السيارة

تقدم العديد من البنوك المصرية قروضًا للمواطنين الراغبين في شراء سيارة جديدة، تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل بنك، بما في ذلك قرض السيارة من بنك مصر، الذي تصل مدة التمويل فيه إلى عشر سنوات، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وخطوات وشروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر، التي جاءت كما يلي: 

تفاصيل قرض السيارة 

- يمكن للأفراد المصريين الحصول على قرض السيارة من بنك مصر.

- كما يمكن لأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الحصول على قرض السيارة، بأثبات الدخل. 

- يستطيع الموظفين الحصول على القرض بموجب إثبات الدخل.

- سعر العائد تنافسي. 

- يبلغ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 6 ملايين جنيه. 

- بالنسبة لمدة التمويل تصل إلى 100%.

- قد تصل مدة التمويل إلى 120 شهرًا.

المستندات الأساسية المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار معتمد من المعرض. 

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بقلم مريم حنفي