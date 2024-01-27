مصدر: يوسف الشريف خارج السباق الرمضاني المقبل بعد تأجيل مسلسل الراكون

يغيب الفنان يوسف الشريف، عن المشاركة في السباق الرمضاني منذ عام 2021، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بمسلسل «كوفيد-25»، الذي كان مكونا من 15 حلقة فقط.

مصير مشاركة يوسف الشريف في دراما رمضان

وقال مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن يوسف الشريف كان يتمنى المشاركة في السباق الرمضاني، ولكن مسلسل الراكون يحتاج وقتا كبيرا في التحضيرات، لذا تأجل للسباق الرمضاني 2025.

وأضاف أن يوسف الشريف لم ينتظر حتى رمضان 2025، ولكن ينوي التعاقد على عمل درامي يعرض خارج السباق الرمضاني على إحدى المنصات لأنه يعلم مدى حب الجمهور له، وأنهم يريدون رؤيته في عمل فني.

مسلسل «كوفيد 25»

وكان آخر عمل للفنان يوسف الشريف، مسلسل «كوفيد 25»، الذي كانت تدور أحداثه في عام 2025 إذ ينتشر فيروس خطير يدفع المصابون لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، وغيرهم.