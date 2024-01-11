7 نجوم يتغيبون عن المارثون الرمضاني 2024.. أبرزهم يوسف الشريف

ينتظر الجمهور شهر رمضان من كل عام، لمتابعة الأعمال الفنية لنجوم الصف الأول، ولكن في ظل تجهيزات السباق الرمضاني هذا العام، قرر بعضهم أن يغيب عن الساحة، ويعود ذلك إما لأسباب صحية أو لانشغال بعضهم بالأعمال السينمائية، فيما قرر البعض أن يأخذ قسطا من الراحة، وأعطى لنفسه إجازة من المارثون الفني في الشهر الكريم لهذا العام.

محمد رمضان

قرر الفنان محمد رمضان الغياب في هذا العام عن السباق الرمضاني، موضحاً أنه يحصل على قسط من الراحه من الأعمال الدرامية، حيث أنه يشارك في هذا المارثون لمدة 6 أعوام بانتظام، وكانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل «جعفر العمدة»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، والذي شارك فيه العديد من الفنانين الكبار منهم: «الفنانة هالة صدقي وعصام السقا وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب»، وكثير من الفنانين الكبار.

مي عزالدين

كما اعتذرت الفنانة مي عزالدين، عن تواجدها هذا العام خلال الموسم الرمضاني، وذلك بعد تواجدها لسنوات عديدة، حيث إن آخر مشاركة لها كانت في رمضان 2023، من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، الذي قدمته بمشاركة الفنان أمير كرارة، وكان من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.

منى زكي

حسمت الفنانة منى زكي قرارها من تواجدها هذا العام في موسم رمضان 2024، مؤكدة غيابها، وذلك لأنها لن تقدم عملاً لموسمين متتالين، حيث اعتادت على أن تأخذ قسطا من الراحة، وكان آخر عمل رمضاني لها،عام 2023، وهو مسلسل «تحت الوصاية» المكون من 15 حلقة، والذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، وأشاد الجمهور بأداء الفنانة، بجانب الأطفال الموهوبة المشاركين معها.

دنيا سمير غانم

أما عن الفنانة دنيا سمير غانم فمن المتوقع غيابها هذا العام، وذلك لعدم إعلانها حتى الآن عن أي عمل درامي لها في شهر رمضان المبارك، وفيما يخص آخر أعمالها الرمضانية، كانت مسلسل «جت سليمة»، الذي تم طرحه في النص الثاني من موسم رمضان الماضي 2023 والمكون من 15 حلقة، ولاقى نجاحاً كبيراً، كعادة الفنانة دنيا سمير غانم.

ياسمين عبدالعزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، غيابها عن موسم رمضان هذا العام، وذلك لانشغالها بعمل كوميدي سينمائي يتم التحضير له، حيث إن آخر مشاركة لها في المارثون الرمضاني كان عام 2023، بـ مسلسل «ضرب نار»، الذي شاركت البطولة فيه زوجها أحمد العوضي.

أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي تغييبه عن دراما رمضان 2024ـ وذلك بسبب انشغاله ببعض الأعمال السينمائية الذي يحضر لها في الفترة المُقبلة، حيث إن آخر عمل رمضاني شارك فيه العام الماضي 2023، كان مسلسل «سرة الباتع»، بمشاركة أحمد السعدني وحسين فهمي وحنان مطاوع، كما أنه شارك كـ ضيف شرف في مسلسل «جت سليمة»، بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم.

يوسف الشريف

ومن الوجوه البارزة في عالم الدراما الرمضانية، والذي غاب عن الساحة لعدة سنوات، كان الفنان يوسف الشريف، حيث إن آخر أعماله مسلسل «كوفيد 25»، والذي تم طرحه في رمضان عام 2021، وسوف يتغيب عن الدراما الرمضانية هذا العام أيضا، لتصل مدة غيابه إلى 3 سنوات، وذلك بعد تأكيده عن خروج مسلسله «الراكون» من السباق الرمضاني هذا العام.