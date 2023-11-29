3 حالات طلاق بين أهل الفن في شهر واحد.. آخرها يوسف الشريف وإنجي علاء

شهد الوسط الفني، خلال شهر نوفمبر الجاري، أكثر من واقعة طلاق، شكّل بعضها صدمة كبيرة للمُتابعين، لا سيما أنّ طرف هذه الوقائع، كانت علاقتهم تشهد ترابطًا قويًا، وقصص حب غرامية، وكان يستبعد تمامًا حدوث انفصالٍ بينهما، في يومٍ ما.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز وقائع الطلاق، التي حدثت في الوسط الفني خلال نوفمبر الجاري.

يوسف الشريف وإنجي علاء

بعد زواج دام 14 عامًا تقريبًا، أعلن الفنان يوسف الشريف، انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، بشكلٍ مفاجئ، أمس الثلاثاء، حيث أصدر بيانًا صحفيًا، أعلن فيه نبأ الانفصال، قائلًا: «قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تمّ الانفصال الرسمي بيننا مع تأكيد استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل».

وأضاف الشريف: «تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا إنجي أنّي طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء».

أحمد فهمي وهنا الزاهد

بعد زاوج دام نحو 4 سنوات، انفصل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، بشكلٍ رسمي أيضًا، في نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت «هنا»، منتصف نوفمبر، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

بوسي وهشام ربيع

كما أعلن هشام ربيع، هو الآخر، قبل أيام انفصاله عن المطربة بوسي، بعد فترة زواج قصيرة، وذلك بعد وقوع أزمات بينهما في الفترة الأخيرة.