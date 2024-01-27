«محفوظ بعيون نرويجية».. هانه أورستافيك توضح نقاط تلاقي روايتها «حب» و«بين القصرين»

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، اليوم السبت، ندوة بعنوان: «محفوظ بعيون نرويجية» - محاضرة قصيرة للكاتبة النرويجية هانه أورستافيك تحدثت فيها عن مسيرتها في الأدب والتأليف، تبعها حوار مع نورا ناجي عن أعمال الأديب العالمي الراحل، نجيب محفوظ.

تحدثت الكاتبة النرويجية عن روايتها «حب»، وهي قصة عائلية أبطالها الرئيسيين الأم والابن، ومن خلالها استعرضت تجربة إنسانية أبرزت من خلالها المشاعر الإنسانية والاحتياج لمشاعر الحب العميقة والعائلة، موضحة أنها كتبتها عام 1997، ورغم ذلك لا تزال تترجم للعديد من اللغات ومن بينها اللغة العربية وحققت نجاحات كبيرة في بلدان عديدة.

تقول «أورستافيك»: «هناك تشابه بين رواية حب، ورائعة نجيب محفوظ بين القصرين، في افتقاد العائلة للحب وبحث الشخصيات عنه طوال الوقت»، مبرزة أهمية تلك المشاعر الإنسانية للنمو النفسي والوجداني.

وأضافت، في حوار أدارته معها الدكتورة شيرين عبدالوهاب، منسق عام دولة النرويج، عن روايتها: «تناولت فيها الكثير من المشاعر عبر إلقاء الضوء على العلاقات بين أبطال الرواية، وكتبت عن المشاعر بين الأم وطفلها، وأنا أتيت من أقصى شمال النرويج وهو مجتمع صغير وسط الجليد».

السر وراء نجاح الرواية

وترى أن السر وراء نجاح الرواية، هو قدرتها على استعراض مشاعر الحب بصورة لا تزال تلمس قلوبنا إلى اليوم، قائلة: «الرواية ستخبرك عما تشعر به وتشعرك بمساحة النقاش بينك وبين ذاتك، وتتحدث عن الحب وهو شعور أساسي وبالتالي فهي سهلة الوصول والفهم وتعتمد على اللغة الوصفية وهناك الكثير من النقاط المضيئة التي يمكن للقارىء استكشافها داخله»