لميس الحديدي: نظام مبارك تحالف مع الإخوان والسلفيين ولم يسمح لهم بالتواجد في الحكم

علّقت الإعلاميّة لميس الحديدي، على ما يثار على السوشيال ميديا، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حول المقارنات بين عهد مبارك والعصر الحالي.

الأوضاع الاقتصادية في عهد مبارك

وقالت لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» إنّ الأوضاع الاقتصادية في عهد مبارك، كان الاقتصاد يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6-7% لكن تلك المعدلات لم تصل للمصريين، وفقا لنظرية تساقط ثمار النمو التي روج لها حينها، متابعة: «كنا بناكل ونشرب ونتفاخر بمعدلات النمو الاقتصادي وكنا بنوصل لمعدلات 6-7%، ولكن كنا بنأجل المشاكل زي مشكلة الدعم فضل يؤجل ولا نواجه ودعم البنزين ولا نواجه وذلك الدولار نقوم بثبيته، ومكناش بنواجه الحقيقة كنا عاملين ستارة وبنحط التراب تحت السجادة».

تابعت: «لم نواجه خلال 30 عاما أي مشكلة لا صرف صحي، ووفقا لإحصائيات 95% من الريف المصري، كان لا يوجد به صرف صحي ولا طف منهارة 95% من الأرياف، مكنش فيها صرف صحي، والفقرة صحي ومعدلات الفقر وفقًا للتعبئة العامة والإحصاء، كان بيزيد بنسبة 1% سنويًا، في الفترة من عام 2000-2010، وهي الحقبة التي حققت أعلى معدلات نمو، لكن في ذات الوقت معدلات التنمية متدنية».

لفتت إلى أنّ معدلات النمو لم تكن تصل للناس، ولم تنفق في الاستثمارات العامة وفي آخر الموازنات، بلغ حجم الإنفاق الحكومة 38 مليار جنيه، من إجمالي إنفاق 290 مليار جنيه، كان كله رابح في الدعم وتثبيت سعر الرصف وتدهور في المقابل التعليم والصحة.

وعن الأوضاع السياسية قالت: «كان أكبر تحالف مع التيارات الدينية في عهد مبارك، كان المبدا في هذا العهد بالنسبة للإخوان والسلفين العبوا في كل حاجة ما عدا الحكم، خدوا نقابات أندية اعملوا مستوصفات عشان نداري على فشل الدولة، في القطاع الصحي، مع أنه كان رئيسًا قادمًا في أعقاب رئيس تم اغتياله على يد الإرهاب، وهو الرئيس السادات».