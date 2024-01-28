«النقل» توثق تنفيذ محطة الفشن ضمن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

وثقت وزارة النقل أعمال تنفيذ محطة الفشن بمحافظة بني سويف ضمن محطات مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، موضحة أن أعمال التنفيذ تتم وفق الجدول الزمني المخطط لذلك، ووفق المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بآلية تنفيذ هذه النوعية من القطارات.

القطار الكهربائي السريع

الصور التي نشرتها وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ترصد تفاصيل الأعمال الإنشائية للمحطة ومسارات القطار من الاتجاهين الأيمن والأيسر، حيث يتم التنفيذ بأيادٍ مصرية خالصة، حسبما أكدته وزارة النقل.

وأكدت الوزارة، أن مسار الخط الثاني من القطار سيخلق مجتمعات تنموية مهمة، فضلاً عن دوره في توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وخريجي الجامعات سواء مهندسين أو عمال.

أهمية القطار السريع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، أن الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع سيخدم جميع محافظات الصعيد بداية من بني سويف والفيوم مروراً بالمنيا وأسيوط وسوهاج وأخيراً قنا وأسوان.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن أهمية القطار السريع تعود لكونه يشمل نوعين من العربات الأولى ركاب توفر خدمات متميزة لجمهور الركاب، وعربات أخرى للبضائع لنقل البضائع من المحافظات المختلفة.