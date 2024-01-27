«الحريفة» يتصدر شباك الإيرادات بـ30 مليون جنيه بعد 24 يوما من عرضه

جاءت حصيلة إيرادات فيلم الحريفة على مدار 24 يوم عرض بالسينما، نحو 30 مليون جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما تذيل القائمة فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بإيرادات نحو 470 ألف جنيه فقط في 21 يوما بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وترتفع أسهم فيلم الحريفة في شباك السينما باستمرار، حيث حافظ على رقم الـ3 ملايين جنيه إيرادات بشكل يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية حسب بيان الدفراوي، واحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات.

قصة فيلم الحريفة

تدور قصة فيلم الحريفة، في إطار اجتماعي يحمل مزيجا من الكوميديا والتشويق، من خلال مجموعة من الشباب تجمعهم الرياضة المفضلة وهى كرة القدم، ومع اختلاف ثقافتهم ونشأتهم الاجتماعية، تحدث بينهم مجموعة من الأزمات.

أبطال الحريفة

يشارك في فيلم الحريفة مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم هاني، بيومي فؤاد، لأول مرة أحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.