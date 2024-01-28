تعرف على إيرادات فيلم «عادل مش عادل» في 4 أيام بالسينما.. بالمركز السابع

حقق فيلم عادل مش عادل في أول 4 أيام عرض بالسينما إيرادات بنحو 480 ألف جنيه، ولم يحتل الفيلم أي من المراكز الأربعة الأولى التي سيطر عليها أفلام الحريفة بطولة مجموعة من الشباب، رحلة 404 بطولة منى زكي، أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري، الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم عادل مش عادل، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ 79 ألف و529 جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، حسب بيان الدفراوي.

رومانسي كوميدي

تدور قصة فيلم عادل مش عادل، في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا، من خلال شاب يجد نفسه في أزمة كبيرة وعليه مواجهتها وحلها بكل الطرق، ويكون أمامه فتاة، لكن هل ستعمل على مساعدته أم ستجعله متورطا أكثر؟.

أبطال الفيلم

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، بدرية طلبة، محمد أوتوكا، مصطفى أبو سريع، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.