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92 ألف جنيه إيرادات فيلم «عادل مش عادل» في أول يوم عرض

كتب:

هبة أمين
10:25 ص | الخميس 25 يناير 2024
أبطال فيلم عادل مش عادل

أبطال فيلم عادل مش عادل

حقق فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي في أول يوم عرض بدور السينما، إيرادات تقدر بـ91 ألفًا و831 جنيهًا، إذ جاء بالمركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيما حققت منى زكي في أول يوم عرض بفيلم «رحلة 404» إيرادات تقدر بـ416 ألف جنيه.

أبطال الفيلم

فيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، محمد أوتاكا، بدرية طلبة، مصطفى أبو سريع، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

قصة عادل مش عادل

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية الشاب عادل، الذي يقع في ورطة بسبب الحب، ويجد نفسه في أزمة بسبب الفتيات واحدة منهن تعمل في مجال الصحافة وتطارده لسبب ما.

وبالتزامن مع موسم رأس السنة وإجازة نصف العام، استقبلت السينما المصرية عددًا من الأفلام خلال الفترة الماضية، كان أحدثهما فيلم «مقسوم» بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم، وفيلم «الملكة» بطولة هالة صدقي وباسم سمرة.

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بقلم هبة أمين