تحذيرات من طقس الأربعاء والخميس.. برد قارس ورياح نشطة

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، من برودة الطقس يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تنخفض درجات الحرارة لأدنى مستوياتها مع توقع تشكل نوبات الصقيع للمرة الأولى خلال فصل الشتاء هذا العام.

رياح نشطة على عدّة مناطق

وأوضح فهيم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تقترب من 4 إلى 5 درجات، مع توقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن ومناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وتابع أنّ البلاد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والزراعية في محافظات الدلتا ما يستدعي توخي الحذر، مع زيادة معدلات ظهور الندى والرطوبة الحرة على المزروعات ما يتسبب في ظهور بعض الأمراض على النباتات.

توصيات وزارة الزراعة

وشدد على أهمية اتباع التوصيات الزراعة التي تصدر عن وزارة الزراعة مع عدم ترك البطاطس الصيفي أو الطماطم المكشوفة دون ري قبل نهاية الأربعاء والخميس المقبلين خاصة في المنيا والفيوم وبني سويف والقليوبية وشمال الدقهلية والبحيرة وفي المناطق التي لم تسقط عليها أمطار.