رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في القليوبية

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالقليوبية متاح الآن، حيث أُعلنت بالمدارس بالألوان، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من مدارس المحافظة انتهت من إعلان النتيجة عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح، بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في منتصف الشهر الجاري.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالقليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالقليوبية متاح على موقع المديرية الرسمي، حيث جرى إعلانها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة تابعة، حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم، على أن يتم مراجعة الدرجات وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له ويمكن الاطلاع علي النتيجة من هنا.

الألوان بديل للدرجات في نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول بالقليوبية يتيح الحصول عليها بالألوان وفق النظام الجديد، وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة مشيرة أن الألوان بديل للدرجات، وهي كالتالي:

- الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف.

- الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم

- الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف»

- الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات.

يُذكر، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي 2024 أنهوا امتحانات الترم الأول في القليوبية، والتي أدوها في الفترة من 10 حتى منتصف الشهر الجاري، وأعلنت المدارس النتيجة دون التقيد بدفع المصروفات.