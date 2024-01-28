«النقل» ترصد أعمال تنفيذ جسر المسار للقطار الكهربائي السريع بالخط الثاني «صور»

رصدت وزارة النقل أعمال تنفيذ جسر المسار للقطار الكهربائي السريع بالخط الثاني «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، والذي يهدف إلى خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وربط مناطق الإنتاج الزراعي بمناطق الاستهلاك في القاهرة والدلتا ومناطق التصدير.

نشرت الوزارة، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع الواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، والتي ترصد أعمال تسوية المسار وفرش المواد الصلبة، وأعمال الرصف على الجانبين بطول المسار، فضلاً عن عمل العربات في تحميل كميات كبيرة من الرمال.

إضافة قوية لملف النقل

وعن أهمية المشروع والمسار، أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أن المشروع يجذب نظر المستثمرين لمحافظات الصعيد، لأنه يسهم في توفير وسيلة نقل آمنة وسهلة وسريعة، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح «محمدي» لـ«الوطن» أن المسار يخلق مجتمع تنموي بما يحقق طفرة كبيرة على مختلف المستويات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، إذ يستفيد منه آلاف من المواطنين في تنقالاتهم بجانب الاستثمار، ما يعتبر إضافة قوية لملف النقل في مصر.

محطات الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع

- محطة الفيوم - بني سويف

- محطة المنيا

- محطة أسيوط

- محطة سوهاج

- محطة قنا

- محطة الأقصر

- محطة إدفو

- محطة مطار أسوان

- محطة توشكى

- محطة أبوسمبل

- محطة العياط

- محطة الفشن

- محطة العدوة

- محطة بني مزار

- محطة سمالوط

- محطة أبوقرقاص

- محطة ملوي

- محطة ديروط

- محطة القوصية

- محطة منفلوط

- محطة أبوتيج

- محطة الغنايم

- محطة طهطا

- محطة جهينة

- محطة أبيدوس

- محطة فرشوط

- محطة نجع حمادي

- محطة دشنا

- محطة قوص

- محطة أرمنت

- محطة إسنا

- محطة السباعية

- محطة كلابشة

- محطة دراو

- محطة أسوان الجديدة

- محطة ميدكوم