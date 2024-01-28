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«النقل» تنتهي من تطوير 44 عربة قطار إسباني مكيف في ورش «كوم أبو راضي»

كتب:

كريم روماني
12:01 م | الأحد 28 يناير 2024
القطارات بعد التطوير

القطارات بعد التطوير

كشف وزارة النقل عن آخر مستجدات الأعمال المنفذة في ورش كوم أبو راضي في بني سويف، والمتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية،  خاصة أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر.

وبحسب تقرير للوزارة، جرى الانتهاء من 4 قطارات بإجمالي 44 عربة، ودخولها الخدمة، وجار الانتهاء من القطار الخامس، وإدخال بقية القطارات تباعا بعد إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

القطارات الإسباني

وتفقد قيادات وزارة النقل أحد القطارات الإسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل حيث يتم تغيير وتجديد كل دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، واطلعوا على عربات من الدرجة الأولى والثانية التي جرى الانتهاء منها، وذلك في إطار مشروع رفع كفاءة عدد 150 عربة إسباني مكيفة.

الإنتهاء من 4 قطارات

يتكون كل قطار أسباني مكيف من 11 عربة بواقع عدد 4 عربة درجة أولى وعدد 6 عربات درجة ثانية وعدد 1 عربة بوفية ودرجة ثانية. 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.