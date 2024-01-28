«النقل» تعلن الانتهاء من تطوير 893 عربة بقطارات «تحيا مصر» (صور)

أكّدت وزارة النقل تطوير قطارات تحيا مصر لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أنه يتم رفع كفاءة القطارات بالإمكانيات الذاتية لورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، حيث يتم تجديد كافة دواخل العربات من مقاعد وارضيات وشبابيك بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.

تطوير قطارات تحيا مصر

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أن أعمال تطوير قطارات تحيا مصر، تأتي ضمن مشروع رفع كفاءة وتجديد 1385 عربة ركاب درجة ثالثة عادية بواقع 924 عربة يتم تنفيذهم بورش كوم أبو راضي.

وأكّدت الوزارة أنَّه تمّ الانتهاء من تجديد 893 عربة منها ومتبقي عدد 31 عربة جار الانتهاء منهم بالإضافة إلى 461 عربة تم الانتهاء من إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل بباقي ورش الهيئة المختلفة.

إتباع المواصفات والمعايير العالمية

ونوهت الوزارة إلى أنه يتمّ اتباع المواصفات والمعايير العالمية في عمليات التطوير، في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية على الخطين البحري والقبلي، مؤكدة أن التطوير يتم بإيادٍ مصرية خالصة.

وأوضحت أن تطوير منظومة السكك الحديدية يشتمل على أكثر من شق، الأول هو تطوير القطارات سواء تحيا مصر أو الإسباني أو إضافة نوعيات جديدة مثل قطارات التالجو الفاخرة، والثاني هو تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، والشق الثالث هو تطوير العنصر البشري.