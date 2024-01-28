عبير فؤاد تكشف مفأجاة بشأن يوان ويسا لاعب الكونغو.. «صاحب الهجمات الأخطر»

لقاء مرتقب يجمع بين فريق منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، إذ يترقب جماهير الكرة المصرية ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، مصير تلك المباراة الحاسمة التي تجمع بين الفريقين، مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة القارية، في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

مهاراة وحرفية في الملعب تمتع بها يوان ويسا مهاجم منتخب الكونغو، الذي قدم مباراة قوية في اللقاء الأخير له مع تنزانيًا، فكان صاحب الهجمة الأخطر في ذلك اللقاء، ليشكل قلقًا كبيرًا على المنتخب المصري، لتفجر خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال حديثها لـ«الوطن»، مفأجاة بشأن حظ المهاجم يوان ويسا لاعب الكونغو في مباراة اليوم.. ماذا ينتظره؟

ماذا ينتظر مهاجم الكونغو يوان ويسا في مباراة اليوم؟

مفاجاة بشأن حظ المهاجم يوان ويسا، الذي ينتمي إلى برج العذراء، فهو مواليد 3 سبتمبر، النهاردة القمر في برجه، وده بيخلق لديه طاقة عالية وحظ، يجعل لديه فرصة كبيرة لإحراز الأهداف: «القمر في برجه بيديله سيطرة على أدواته، و بيخلى عنده استحواذ على أرضية الملعب، فيه فرصة كبيرة ليه أنه يحرز الفوز لفريقه».

وجهت «فؤاد» نصيحة للمنتخب المصري بضرورة الانتباه، من أداء فريق الكونغو الديمقراطية، إذ وجب عليه التركيز جيدًا في لقاء اليوم، ليكون قادرًا في النهاية على إدخال الأهداف في شباك الخصم، والعمل على التصدي للأهداف التي قد يحرزها «ويسا» في المرمى، باعتباره اللاعب الأكثر حظًا في فريق الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ينطلق اللقاء بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.