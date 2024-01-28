تفاصيل زيادة الحد الأقصى للتأمينات.. يستفيد منه 11 مليون صاحب معاش

رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحد الأقصى للتأمينات وذلك للشخص المُستفيد من المعاش، وذلك اعتبارًا من يوم 1 من شهر يناير الجاري.

الحد الأقصى للتأمينات

وأعلنت الهيئة رفع الحد الأقصى للتأمينات، وذلك للمستفيدين من المعاش على أن يكون 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدنى أيضًا من مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

رفع الحدين الأقصى والأدنى للاشتراك التأميني

ورفعت الهيئة الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية، وتطبيق القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، للعمل على رفع الحدين الأقصى والأدنى لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مُستفيد، لتحقيق حياة كريمة تليق بهم.

وحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض، أنه يُمكن للأشخاص من أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 شخص مؤمن عليهم تقديم استمارة للتمكن من تعديل الأجور وذلك للتيسير عليهم.