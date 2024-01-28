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بدء أعمال تقدير درجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:58 م | الأحد 28 يناير 2024
المنطقة الأزهرية بالغربية

المنطقة الأزهرية بالغربية

بدأت منطقة الغربية الأزهرية أعمال تقدير درجات الطلاب والطالبات في الشهادتين الإبتدائية والإعدادية وأعمال التصحيح والرصد، وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل المسؤولين والمتابعة الدقيقة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات ومبدأ المساواة.

انطلاق أعمال التصحيح 

وقال الدكتور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، أن أعمال تقدير درجات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، بدأت أمس السبت، وذلك بالمعهد الأحمدي، توكل النموذجي بطنطا وفتيات طنطا الثانوي، وهناك إجراءات واستعدادات مكثفة وحرص على تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وحصول كل طالب على ذى حقه.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، أنه تفقد اليوم، برفقة الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أعمال تقدير ورصد الدرجات، وذلك بهدف الاطمئنان على سير أعمال التصحيح في يومها الثاني.

تصحيح الفقرات 

وذكر رئيس المنطقة، أنه شدد على ضرورة تفعيل الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح والدقة التامة في تصحيح فقرات كل سؤال وعدم ترك أي جزئية بدون تصحيح، ومراعاة مصلحة الطالب أولا.

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